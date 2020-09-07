宗教團體在通霄海水浴場舉辦中元齋天供佛祈福文化祭活動，由通霄鎮公所提供場地，為地方祈福。5日晚間燃燒煙供金剛寶塔，大量濃煙引發居民抗議。苗栗縣政府環保局接獲檢舉，將依法開罰，通霄鎮長陳漢志也向社會致歉，會檢討改進並願意受罰。

中華身心靈能量協會與通霄鎮公所合辦「中元齋天供佛通霄文化祭」，連續舉辦15天，5日晚間在通霄海水浴場焚燒號稱創造世界紀錄的「十萬煙供金剛寶塔」，烈焰沖天煙霧瀰漫，引發居民反彈，怒批太誇張了，並擔心延燒影響到一旁的發電廠，充滿安全疑慮。

陳漢志7日向社會大眾致歉，並表示，公所僅提供用地與中華身心靈能量協會合辦，為祈求地方平安與發展，現場有消防隊與設備等隨時待命，但未顧及空汙與噪音疑慮，公所考量欠周詳，檢討改進並清除善後。

環保局表示，該場活動未受理到相關申請，而露天燃燒涉及違反空汙法規定，可處1200元到10萬元，後續將依照蒐證結果通知行為人到案說明。

(中時 )