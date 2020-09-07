士林地檢署汪姓保全今年6月間潛入偵查大樓2樓、4樓女廁，將手機伸入地板和隔間門板縫隙，偷拍女子如廁，遭士林地檢署女員工當場發現。士林地檢署偵結，認保全公司、汪男，至今未能賠償20多名被害女子，犯罪手法惡劣，依妨害秘密罪起訴並建請法院從重量刑。

30多歲汪姓保全案發後旋即遭開除，他辯稱，當時因壓力太大，臨時起意，第一次犯。但檢察官查扣汪的手機，並送數位採證照片，赫見字6月中到案發7月底，有多段影片以及多張的照片遭刪除，還原後，發現汪在上午10點到下午3點、4點多犯案，每段影片約2分鐘，超過20人受害。

起訴書指出，汪男擔任保全人員，在偵查大樓擔任警衛勤務時，擅離職守進入女廁，多名被害女子遭偷拍時並不知情，經地檢署女性檢察官、女性檢察事務官通知作證，才知道自己遭偷拍，因而受到極大的驚嚇，心理遭受極大創傷，並有內心焦慮感與不安、不信任的情緒。

汪被捕時謊稱是第1次犯案，直到數位採證報告出爐，才坦承有6段影片、50多張、20多名被害人。檢察官認為汪男犯後態度不佳，危害甚鉅，建請法院從重量刑。士林地檢署現已在女廁隔間門縫加裝隔板，並加強巡邏以及宣導。

(中時 )