中央流行疫情指揮中心7日說明，截至6日，加利科技的口罩換貨，已回收有15萬8,844片，其中較多為新北市15萬1,285片、台北市3,152片，及基隆市2,264片。累計9月4～6日總共回收143萬8,021片。

指揮中心也說明，對於83萬片偽MIT、且非醫用口罩，疑似有一家口罩國家隊成員有進口，究竟是哪些業者、產品又流向何處？指揮中心承諾資訊會公開透明，目前財政務關務署正在追查，預計9月18日前公布調查結果。

(工商 )