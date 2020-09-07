加利「假台製」口罩 已回收143萬片 15:142020/09/07 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為醫療用口罩展示情況。圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心7日說明，截至6日，加利科技的口罩換貨，已回收有15萬8,844片，其中較多為新北市15萬1,285片、台北市3,152片，及基隆市2,264片。累計9月4～6日總共回收143萬8,021片。 指揮中心也說明，對於83萬片偽MIT、且非醫用口罩，疑似有一家口罩國家隊成員有進口，究竟是哪些業者、產品又流向何處？指揮中心承諾資訊會公開透明，目前財政務關務署正在追查，預計9月18日前公布調查結果。 (工商 ) #加利科技 #口罩換貨 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》口罩需求熱 大樹推預購「會員實名制」 12:332020/09/07 財經 面對疫情不鬆懈 鴻海捐贈新北市政府口罩百萬片 15:172020/09/07 財經 施打流感疫苗 降低誤認機率 04:102020/09/07 生活新聞 加利黑心口罩 31年前老電影神預言 真的有「發財秘笈」 08:242020/09/07 生活 加利口罩換貨踴躍 指揮中心：已回收143萬8千多片 14:322020/09/07 生活 陸機艦擾台 府：9／14起舉行漢光電腦兵推 10:182020/09/07 政治 加利口罩老闆牆上高掛發財秘笈 醫師笑：跟「他」87分像 09:032020/09/07 生活 《國際社會》抗疫大突破！澳洲總理：第一批新冠疫苖1月到位 12:502020/09/07 財經 加利爆暗黑發財祕笈 林明進：我很笨一直學不會 11:232020/09/07 生活 加利口罩假冒MIT暗黑真相曝光 網驚：夭壽喔 10:192020/09/07 生活 財經熱門新聞 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 紅包沒了？ 年度運動會辦不辦 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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