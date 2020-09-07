加利公司將陸製口罩偽標MIT，混入實名制口罩進行販售引發社會關注，中央流行疫情指揮中心昨天一度指出，國內已扣押八十三萬片陸製偽標MIT口罩，當中含有其他口罩國家隊廠商，但隨後馬上改口稱仍需進一步比對，不料原定於今天公布有多少間廠商涉案，指揮中心仍然給不出答案，僅稱目前尚無法取得關務署資料，至少需要兩周時間才能公布細節。

指揮中心物資組組長蔡壽洤表示，指揮中心已承諾資訊會公開透明絕不隱瞞，但由於目前相關案件還在由關務署進行比對中，待調查清楚後才會向外界報告，另外自大陸進口的陸製非醫用口罩，只要不是進行醫用，就不會觸法，沒有其他疑慮。

至於調查結果要何時才能公布？蔡壽洤表示，昨天是說兩周內，也就是在九月十八日調查結果才會出爐，屆時會向外界說明，另外這些陸製偽標MIT的口罩皆於海關被查扣，因此沒有流入市面的問題，由於進口項目五百七十七件是比較大的項目，較小的筆數多達四萬多筆，目前還在由關務署比對中。

未來政府要如何讓民眾能夠分辨口罩是否為台製？蔡壽洤強調，口罩會朝MDR方面來落實，經濟部工業局副局長楊志清也說，將跟著指揮中心的政策來落實，從流向、標示、管理面來做機制上的加強，預計一個月內完成公告。

(中時 )