網通領導品牌普萊德科技（6263）長期落實CSR，自天下企業公民獎2007年舉辦以來，年年獲選為台灣最佳企業公民，普萊德指出，普萊德秉持創新精神於品牌行銷和產品研發，將CSR納入經營核心策略，結合聯合國2030永續發展目標（SDGs）議題，逐年強化公司治理、社會關懷、環境保護的作為與績效，一同為實現全球經濟、社會、環境永續願景而努力。

為持續維護良善公司治理體制，擴大開發綠色節能產品，提昇智慧網路基礎建設節能效益之外，普萊德長期認養坪林有機茶園，深耕大台北乾淨水資源保護和環境生態永續。普萊德注重提昇社會人力資源品質，在公司內部積極優化平等友善職場，創新推行【健康360】計畫，透過疾病預防、身心保養、中西醫家庭醫師諮詢等方案，全方位照護員工及其家人健康，讓員工安心發揮所長，兼顧職涯發展和身心靈健康。同時，普萊德推動「弱勢兒童補救教學／心理輔導」計畫已16年，為新店及大台北地區學習低成就及情緒、行為障礙之弱勢兒童傾注多一份愛與關懷，至今累計超過8千人次學童經由本計畫重拾學習動力與自信心，打好教育基礎並塑造健全品格，發揮長期影響力。

天下雜誌「天下企業公民獎」本項調查參考OECD多國企業指導綱領、美國道瓊永續指數、聯合國17項永續發展目標(SDGs)等國際指標與評量方法，以「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」等四大構面全方位檢視企業CSR的作法與績效。獲邀參與調查之企業須連續三年獲利，再由產、官、學界專家評審團評選出「2020天下企業公民獎」得主，獲獎公司代表台灣最具未來性的領導企業，不僅是當前ESG投資的最佳指引，更是台灣社會積極投入地方創生的重要力量。

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