華研(8446)8月合併營收0.92億元，月增0.69％，年減28.56％；累計前8月營收7.7億元，年減21.24％。華研表示，疫情影響的緣故，今年原計畫的海外大型演唱會均暫緩，因此單月營收波動不大，不過國內接下來音樂祭的表演活動密集舉辦，藝人商演機會增加，演藝經紀收入可望逐漸回溫。即使經紀業務受疫情限制，華研仍然持續不斷培養幕前歌手與幕後創作人才，累積更豐富多元的歌曲，穩收歌曲IP授權收入。

國內疫情和緩，暑假過後各地方的音樂祭活動依然相當頻繁，華研旗下藝人的商演機會增加，周蕙、動力火車、Karencici、文慧如等下半年陸續均有商演活動，其中周蕙11月的「漫步月光下」演唱會門票已經完售，9月19日也將擔任中華職棒富邦悍將開球嘉賓與賽後演唱，旗下藝人參加年底的跨年活動演出也陸續敲定中。此外，郁可唯參加大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》，順利獲選2020冠軍女團，未來的演藝活動成長可期。

華研持續打造傳唱度高的流行歌曲，累積的歌曲版權是公司在疫情衝擊下仍可保持業績穩定獲利的重要資產。尤其在大陸市場，疫情帶動線上音樂平台用戶加速成長，政策也支持完善線上音樂付費機制，消費者除了願意為長視頻付費，也逐漸願意為正版網路音樂付費，各數位音樂平台今年以來的付費率都顯著提高，顯見音樂著作權IP日益受到重視。華研為內容供應商，擁有約2,000首膾炙人口的歌曲版權，且持續增加新歌IP，積蓄未來成長動能。

華研貼近市場，每年皆舉辦徵才活動，發掘、培育幕前幕後人才提供公司長期穩定發展能量。延攬各地優秀詞曲創作人才的《詞曲唱作大賽》，今年邁入第十六屆；今年的大型公開新人徵選計劃「華研國際ZZ世代練習生徵選」已經選出第一批練習生，第二階段線上報名8/30截止，接著將進入校園落地徵選，目標培養新世代實力派偶像男團與女團，打造出華語樂壇新勢力。

(時報資訊)