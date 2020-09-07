台中市政府政風處長詹政雲已報到1個多月，迄今仍無法到市政會及市議會開會，針對藍、綠議員以質詢條詢問中市里長赴中國的情況，要求政風室調查？引起議員的好奇，究竟是該由處長調查，還是副處長許金來負責，市府強調，政風系統有其內部制度，一切依法行事。

民進黨台中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿等，8／28日下書面詢問條，針對台中市2017-2020年度，台中市村里長赴中國之期程、地點、參訪人員名單，中國對口接待單位、中國所有拜會單位及所有村里長所簽署協定等，要求民政局說明，全案並送政風等調查。

綠營的書面詢問條，卻引起藍營市議員的不滿，日前亦要求政風處調查台中市政府有無違法調查里長赴中國相關事宜？民進黨團總召陳世凱則要求針對議員質詢條外洩事件要送政風調查，各自有不同訴求，卻均要求政風處調查釐清事實真相。

政風處副處長許金來說，市府民政局應無權限調查里長有沒有赴中國及相關行程？因目前台灣並未禁止國人赴中國；市府已說並無真正調查，應該沒有政風調查的問題。議員如果公開質詢就沒有外洩問題。如果還未公開質詢就遭流傳，這部份政風可了解一下。

台中市政府強調，政風系統有其獨立的體制，如要進行調察「詢問條」外流事件，與處長有無出席市議會或市政府開會並無關係；市長盧秀燕臨時會中，面對議員的詢問，她再三表示不再多說，由中央來處理。詹政曇則認為，一切由長官決定。

(中時 )