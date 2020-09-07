在校長溫順德帶領下，僑泰高中學生參加反毒路跑活動，並投入志工服務行列。(校方提供／林欣儀台中傳真)

響應台中市政府「全國反毒路跑」活動，私立僑泰高中不但由校長溫順德率領師生參與，還有約300名學生主動投入志工服務工作，沿途協助清掃路跑路線周邊環境，他們說，過程雖然不輕鬆，但想到能幫助別人，就覺得很值得。

在溫順德帶領下，僑泰高中近700名師生參與反毒路跑，展現拒絕毒品進入校園、捍衛學生身心健康的決心。校方表示，這次共有349名學生參加路跑活動，另318名學生則是投入志工服務，創下單一學校參加活動的紀錄。

隨著師長帶領，學生們跑完3公里路程，而投入志願服務工作的學生也默默維護周邊環境、沿線交通安全，雖然辛苦、卻不喊累。僑泰高中學務主任葉筱楓說，學校平時充分落實反毒宣導，也鼓勵學生課餘時間參與志工服務，盼將良好品格發揚到社會。

溫順德強調，培養學生健康身心與陶鑄良好品格是僑泰教育的重心，這次親自帶領學生參加反毒路跑，盼藉以展現反對毒品進入校園、守護學子健康與提升品格的決心，更盼志工服務者的愛心能透過活動散播到社會角落。

(中時 )