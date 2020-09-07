電感廠今展科（6432）公布8月營收，由於IC缺料牽制面板出貨，今展科8月營收月減6.3％，降至9,193萬元，儘管呈現衰退，然單月營收位階仍是歷史第三高佳績，隨著十一長假前的提前備貨潮來臨，今展科預期9月營收可望續撐高檔。

根據今展科公告的營收實際數，8月營收連續第二個月站穩9,000萬元，達9,193萬元，月減6.3％，但仍較去年同期勁揚20.33％，累計今年前8月營收6.91億元，年增15.8％。

據了解，由於IC缺料牽制面板出貨，加上今展科在財會上以保守穩健為原則，嚴控對客戶的出貨進度，導致8月營收下滑，不過今展科因長期耕耘LCD面板客戶，今年更透過面板客戶，打進日本Chromebook標案訂單供應鏈，在面板產業景氣透明，chromebook需求更看至明年之下，今展科預期今年第三季景氣無虞。

今展科今年上半年每股盈餘已達1.37元，今年根據法人初估，全年每股盈餘上看3～3.5元，可望寫下五年來新高紀錄，在電感大廠奇力新（2456）股價直逼百元俱樂部、拉高電感廠本益比之下，今展科股價一度站上40元整數大關，在中低價被動元件股中表現亮麗。

(工商 )