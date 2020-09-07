鴻海科技集團宣布，捐贈100萬片在新北市土城廠區內的MIT自產口罩予新北市政府，以實質行動支持第一線防疫工作人員，今（7）日上午於新北市府內榮獲新北市長侯友宜親自感謝表揚。

鴻海自口罩產線建立以來，即全力配合政府徵收，現在則在有自由餘額可供運用下，與新北市政府攜手推動防疫工作，以因應接下來秋、冬季可能迎來的第二波新冠肺炎（COVID-19）疫情，更盼疫情早日平息。

侯友宜表示，到新北市政府任職以來，最重視的就是「安全」，沒有安全就沒有一切，更沒有後面的「居」、「樂」、「業」。感謝鴻海公司捐贈口罩，為新北市提供安全、安心、安居的保護。

本次鴻海公司所捐贈的100萬片口罩，將由新北市政府統一調度，為在公共場所為民眾服務的第一線公務人員提供更充沛的口罩防護。首批口罩已於9月1日陸續交付給消防局、環保局，提供給第一線緊急救護出勤人員、清潔隊員及環保公害稽查人員使用；後續物資，也將交付給衛生局以及教育局，支持防疫現場工作人員和校園防疫的戰備物資。

自今年初，新冠肺炎疫情爆發後，鴻海公司於2月即啟動自製口罩產線規劃，從機台設計、模具開發組裝到3月試產認證完成，這期間除感謝經濟部工業局、衛福部食品藥物管理署及紡織研究所協助、指導，做為地方大家長的新北市政府更是不遺餘力地予以支持，協助鴻海公司短時間內加入「口罩國家隊」，為防疫工作盡「片」心力。

配合政府徵收以來，鴻海公司自產口罩備受各界好評，而秉持「取之於社會、用之於社會」理念，隨著6月疫情暫且趨緩，政府對於口罩改採「定量徵用」政策，鴻海公司即針對可調配產能額度，除了提供集團內員工登記領取使用外，也先後捐贈14萬片口罩予廠區鄰里及全台10個社福團體，讓罕病、獨居長者不需再費心搶購口罩。

為落實企業公民的責任，鴻海身為「口罩國家隊」的一員，除了繼續提供政府口罩徵收的服務外，公司也將持續規劃回饋社會的方案，為防疫工作提供更多實質性協助。

(工商 )