南韓21歲饒舌男歌手樑洪元(양홍원/YoungB)，5號凌晨突然在IG上PO出躺在大馬路上抽菸並「脫褲露屁股」的不雅照，引來不少網友的抨擊，但他似乎十分做自己不僅沒撤掉照片還持續更新，脫序的舉動讓他登上熱搜，更有網友直言「嗑藥了嗎？」。

樑洪元過去曾以選秀節目《高等RAPPER》展現驚人的Rap實力而成為家喻戶曉的人物，個人社群平台也隨著高人氣累積了36萬名人次追蹤。但他卻陸續被爆出校園暴力等爭議，近日還在IG上曬出多張脫序照讓網友們相當傻眼。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

5號凌晨疑似喝醉酒的他，在網路上PO出半夜躺在大馬路上抽菸並脫掉褲子的照片，還將「露屁股」的照片放在第一張相當吸睛；隨後他又曬出穿著只露出眼睛頭套腳踩著門板上的照片，網友看到後紛紛留言「當自己是蠟筆小新嗎？」、「我到底看了什麼」、「你是嗑藥嗎？怎麼行為這麼奇怪」、「經紀公司都不用管一下嗎」。

在 Instagram 查看這則貼文 YANGHONGWON（@yanghongwon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 上午 10:15 張貼

樑洪元看到留言後不但沒刪除那幾張照片反而以閉嘴+長鼻子+閉嘴=傻眼等表情符號回應，引起網友熱烈討論一舉登上熱搜榜排名。

在 Instagram 查看這則貼文 YANGHONGWON（@yanghongwon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 下午 6:45 張貼

(中時新聞網)