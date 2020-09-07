隨著環保意識抬頭，電動機車在台灣掀起風潮，為搶攻綠能交通大餅，能海電能科技公司今天發表號稱全台第一部輕型快充電動機車「EV-50」，輕巧的外型兼具雙軌的快速充電功能，且價格下殺4萬元不到，盼吸引菜籃族、學生族及區域級觀光業者目光。

台灣電動機車發展已10多年，近幾年廣泛受消費者青睞，起步較晚的能海電能公司為達到市場區別，首款產品推出50CC輕巧款，公司營運長盧關仁說，這款機車續航里程約40公里，外型秀氣且上市價不到4萬元，盼以低價策略先搶下部分市占率，目標為年底銷售達1萬輛。

除了低價策略，盧關仁強調，與一般電動機車設計採家充或設置充電樁的單軌充電方式不同，EV-50最大特色在於換電系統，也就是家充、充電樁雙軌併行，除可應付平日日常需求的電力，若有長距離外出時、也能方便到快充樁充電，藉以提高消費者使用意願。

「EV-50是完全站在消費者的需求去設計！」盧關仁指出，在政府政策支持下，EV-50電動機車可讓消費者不必再支付月租費，電池是屬於車主所有，騎多少、就充多少，讓民眾不必再因為昂貴費用而阻礙使用電動機車的意願，要達到「叫好也叫座」目標，盼未來能吸引更多人將燃油機車汰換為電動機車。

(中時 )