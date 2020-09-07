考生表示「在地練習、在地考照」，不用大老遠跑到豐原區監理站。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔爭取「機車下鄉原地考照」。（陳淑娥攝）

機車下鄉原地考照真便民！台中大雅區居民機車考照須花費半小時路程，且新制上路後更需要練習場所，立委楊瓊瓔及市議員吳顯森爭取「機車下鄉原地考照」，7日上午在大雅區員林里「寶興宮」開辦，首次共有100人報考，直呼真貼心。

楊瓊瓔偕同大雅區長李修齊、吳顯森議員服務處人員、員林里長張本侒、寶興宮主委張文炎等人，早上專程到寶興宮向考生加油打氣，並祝大家順利考取駕照，獲得在場民眾熱烈歡迎及回應。

楊瓊瓔指出，機車考照共有8大關卡，其中「直線平衡駕駛」、「直角轉彎」為民眾最常卡關，在地學生及長輩無論是初考或補考路考駕照，在地練習在地考試，成效超出預期，省時省事，也讓考生有安全的練習場，她感謝員林里寶興宮提供場地及里長張本侒協助，認養管理的活動廣場劃設機車新式路考練習場，供機車族考照練習使用，亦可增加該活動廣場的使用率，這項服務會繼續辦下去。

對於100名考照名額一開放就立即額滿，楊瓊瓔、吳顯森及張本侒表示很訝異，將與豐原監理站協調再開辦一場，以滿足考照需求。考生表示「在地練習、在地考照」，不用大老遠跑到豐原區監理站，信心更加充足，在考官的仔細解說下，大多順利通過考試，可喜可賀。

豐原監理站表示，為維護考照品質，每場報考名額上限為100名，初次考領機車駕照的考生，需先完成2小時安全講習才可參加筆試及路考。機車考照講習時間為考試當日上午08：30至10：30，考照服務時間自上午10時30分至考驗完畢止，這次報考考生共有100位，幾乎每位都是初考機車駕照者，透過影片讓考生們知道安全駕駛的重要性，及在騎行機車時，需要避免的危險事項，希望能警惕考生們，灌輸交通安全觀念。

(中時 )