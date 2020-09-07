國民黨6日舉辦全代會，國民黨北市黨部黃呂錦茹證實，立委蔣萬安表態參選下屆台北市長，不過，蔣萬安受訪時並未鬆口，但此消息已掀起網友熱議。對此，黨主席江啟臣今(7日)則表示，國民黨一定會派出最強人選。然而著名網紅「鬼才阿水Awater」則是在臉書表示，早在半個月前收到消息時就揭露過，蔣萬安會代表國民黨出來參選，「至於台北底定後，韓國瑜前往桃園已經成為唯一的選項」。

韓國瑜遭到罷免後，一舉一動仍備受關注，儘管他表態將沉潛休息一段時間，但外界仍不斷猜測他復出政壇的下一步為何。鬼才阿水認為，「陳其邁在館長陳之漢手術後第一時間打電話慰問，還讓館長對此發文表示，過去2018年對他攻擊成這樣，竟然獲得如此的關心相當感動，而有人藉著他的名氣卻完全不聞不問。這個人就是韓國瑜。」

鬼才阿水直言，「桃園的年輕人，我只能說你們要加油，雖然王浩宇的罷免籌組相當不順，有讓他們卻步，但目前老年人的支持度與比例相當高，要勝選就是來桃園參選，如果反對的聲音至今仍傳不出來，那就接受桃園發大財吧。」

另外，鬼才阿水分析在目前的民調中，民進黨唯一在台北市有勝選可能的人選只有陳時中，歷經兩周後，「我收到的消息還是一樣，陳時中不願意在防疫尚未完結時就思考下一步，而黨內府內大老已經不只一次希望他能參選，但固執的他毫無所動，唯一出線的可能，就是疫情早日結束，他的階段性任務告一段落後，才有機會投身選舉之中。」

不過，鬼才阿水話鋒一轉，「對於台北真的不要太樂觀，時至今日還是一群台北人對於政治充耳不聞，就連花木蘭這種惡評如潮的電影都能讓他成為僅次於天能的票房亞軍，對他們而言，不談不聽不討論，反正誰選上對他都沒差，最終就是看到蔣萬安覺得他年輕、形象好就蓋下去。」

(中時新聞網)