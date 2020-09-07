行政院及台南市政府斥資35.94億元推動興建安平再生水廠，每天供應3.75萬噸高品質的工業用水，給台南科學園區內台積電公司使用；其中，市府也編列配合款2.4億元。議員許又仁等人認為，市府對南科並無行政管轄權，編預算建置再生水廠解決廠商工業用水相當不妥，提案要求水廠應優先供應市府所轄工業區的工業用水，有餘裕再供應南科廠商。

許又仁的提案，獲得蔡育輝、陳昆和、周奕齊、林美燕、周麗津、吳禹寰、穎艾達利等不分黨派議員連署，案經市議會臨時會工務委員會7日審查後，決議送市府研議。

不過，市府水利局則強調，建置再生水廠的經費，絕大多數都是由中央補助，台積電又是台灣科技業的龍頭，對台灣經濟發展影響重大，加上台積電在南科設廠還提供1.2萬個就業機會，建置再生水廠有其必要。

因應南科台積電等高科技廠商先進製程用水的需求，行政院內政部特別斥資35.94億元興建台南市安平再生水廠，行政院長蘇貞昌上個月18日更專程南下主持動土典禮，該廠預定2024年11月完工，每天可供應比自來水水質標準更為嚴格的水3.75萬噸給台積電，每噸水售價30.92元。

許又仁指出，為解決南科工業用水問題，行政院推動「公共汙水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，陸續動工興建永康、安平再生水廠，未來還將推動興建仁德再生水廠，3廠將提供每天8.9萬噸再生水，相當於1年南化水庫1／3的供水量。

更何況，依政府標案資料顯示，每噸水的成本至少要40元以上，未來安平再生廠每噸水的售價30.92元，但目前南科廠商是以每噸水20元向嘉南農田水利會購水使用，令人懷疑使用再生水對廠商是否有誘因。

許又仁強調，即使不算建造成本，3再生水廠都屬市府管轄，但南科卻不屬於市府管轄，權利義務並不相當，市府不優先提供轄內工業用水，照顧轄內廠商，難以令市民信服。

許又仁說，水資源使用需考量資源平衡，市府應有整體規畫，以最近距離優先供給轄內工業區，以減少不必要浪費，並減少拉管建設費用與未來用電量，如有餘裕再供應南科工業用水。

(中時 )