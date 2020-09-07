電子股帶頭殺，台股回防12600點！

上周連兩天遭逢漲多獲利了結賣壓拉回重挫收低的Nasdaq指數在今天美國盤前期指未見止跌，台股的電子股也遭到拖累軟趴趴，受惠於蘋果iPhone手機拉貨啟動，8月合併營收表現不錯的大立光(3008)、台光電(2383)及穩懋(3105)未漲反跌，半導體亦因台積電(2330)開高收低呈現弱勢，中高價電子股-祥碩(5269)、緯穎(6669)、緯軟(4953)、世芯-KY(3661)及鈊象(3293)以跌停作收，力旺(3529)重挫逾9%，近期強勢的佳凌(4976)也重挫回檔，市場轉向中低價電子股及傳產股，致使台股指數開平走高後，盤中指數由紅翻黑，並一度失守12600點，所幸傳產類股及中小型電子股奮力向上，國喬(1312)、奇偶(3356)、瑞基(4171)、生華科(6492)、第一銅(2009)、艾恩特(3646)、台達化(1309)、中鴻(2014)、艾華(6204)、萬年清(6624)、台南-KY(5906)及聯電(2303)以漲停板作收，為台股提供支撐力，守住12600點關卡，終場加權股價指數12601.4點，下跌36.55點，成交量2226.48億元；OTC指數為164.17點，下跌2.36點，成交量618.23億元。

今日上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲4.56%，其次是電線電纜類股及橡膠類股，分別上漲4.34%及1.81%，表現較差者為光電類股、電子零組件類股及電腦周邊類股，其中光電類股下跌2.54%，電子零組件類股下跌2.43%，電腦周邊類股下跌1.94%；上櫃部分，表現最佳為營建類股，上漲1.01%，表現最差為遊戲類股，下跌6.71%。

就技術面來看，今天台股受到電子股沈重賣壓拖累，指數開平走高後殺低，收盤前一度失守12600點，終場下跌36.55點，以12601.4點作收，勉強守住12600點關卡；台股加權指數8月以來連3次挑戰13031點未果，萬三點關卡賣壓沉重，不過，雖然短期均線糾結在12700點到13000點，但月線、季線、半年線等中長期均線仍呈現多頭排列，加上台幣維持強勢，整體中多格局不變。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，短期受科技股出現漲多過熱修正，加上美國總統大選、中美關係發展等不確性因素，使美股轉為震盪修正整理表現，進而影響外資轉買為賣，漲多電子股出現獲利回吐轉為震盪整理表現，但在科技產業長期仍正向發展、部份傳產族群基本面亦有所改善，且台股評價較歐美股市更具吸引力，短期籌碼面調整及融資稍做清理轉為區間震盪後，亦不影響台股長期上升趨勢，可逢低布局趨勢科技題材及利基型傳產股。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，股市在衝高至一萬三漲多之後，預期第三季震盪幅度將加大，指數衝高後修正可能性大增，主要在於兩大變數：一、新一波華為禁運令在9/15以後台積電、聯發科等都不能再出貨給華為，中國是否報復需進一步觀察；二、目前川普民調落後，是否以激化中美貿易戰為議題，亦是第三季股市最大之變數。不過，整體而言，抗病毒藥物臨床結果偏向正面，疫苗也露出曙光，使股市對疫情驚恐不再，轉為熱錢追逐收益，推升股市比預期強勁，另外各國央行相繼推行QE，全球熱錢與資金充沛程度堪比2008~2009年，持續有利風險性資產表現，預期台股在第四季至明年第一季仍有高點可期，可利用第三季的回檔修正逢低布局。

沈建宏指出，市場擔憂半導體庫存升高，但評估為短期庫存調整現象，預估5G趨勢仍不變，新產品、新規格科技產品仍將在年底到明年第一季陸續上市，半導體庫存調整僅為短期現象，科技股仍將是未來台股上攻的領頭羊。就短線分析，預期第三季股市將面臨更大震盪，急漲之後，科技股建議著重停利與輪動，第三季部分傳產股可能成為短期科技股獲利了結之後的資金避風港；但長線而言，科技股成長趨勢確立，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈及高股息殖利率個股等；此外，國際車市先後復甦，車用半導體庫存在第二季之後陸續下降，因此下半年亦看好汽車及車電供應鏈。

(時報資訊)