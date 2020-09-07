台塑四寶公布8月營收，四寶中僅南亞8月受惠電子材料產品及聚酯產品、塑膠產品銷售量增加，帶動營收成長，營收月成長2.1%，其餘台塑、台化以及台塑化則受到歲修關係，營收均相較7月衰退，其中以台塑化衰退1成，幅度最大。

台塑(1301)8月合併營業額146.22億元，月衰退7%，年衰退13.7%，台塑表示，8月營收相較7月衰退主要是因為因台塑化OL-3歲修，且8月台塑麥寮有7個廠配合歲修或工檢，加上林園AE廠提前安排歲修，產量減少，因此，8月各產品銷售量合計比7月減少6.9萬噸。

南亞(1303)8月合併營業額為222.09億元，月增加2.1%、年衰退6.61%，南亞表示，8月銷售量差增加4.7億元，銷售價差減少0.1億元，8月化工產品因定檢因素致營收減少；而電子材料產品及聚酯產品、塑膠產品則因銷售量增加，營收成長，故帶動整體營收優於預期。

台化(1326)8月合併營業額189.84億元、月衰退7.2%，年衰退24.4%，台化表示，8月營收衰退主要是因為安排ARO-1小定檢，影響PX及萃餘油回售台塑化，合計減少5.4億元；PTA-3設備檢修，產銷量減少1.5億元；PP#3定檢雖提前完成，但仍減少售量，影響0.7億元。

台塑化(6505)8月合併營業額301.69億元，月減少10%、年減少43.6%，台塑化表示，8月原油平均煉製量32.4萬桶/日，比7月平均煉製量37.7萬桶/日，減少5.3萬桶/日，使得8月煉油產品總銷售量1148.5萬桶，較7月減售121.2萬桶。

售價方面，8月杜拜原油均價比7月上漲0.7美元/桶，致8月的油品平均售價比7月增加0.7美元/桶。烯烴事業方面，烯烴廠平均產能利用率70%，比7月平均產能利用率97%為低，主要係烯烴三廠自8月11日起實施定檢所致，合計8月烯烴產品總銷售量48.1萬噸比7月減少10.1萬噸。

(時報資訊)