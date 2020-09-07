受惠美國居家裝修消費需求暢旺，螺絲廠世豐(2065)2020年8月營收1.96億元，創歷史單月新高記錄，較去年同期成長18.59%。2020年1至8月營收為13.53億元，較去年同期成長7.71%。

世豐表示，美國居家裝修消費需求暢旺，再加上美國房市需求轉強，7月新屋開工量月增達22.6%，創2016年10月來最強表現，帶動美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶拉貨力道持續放大，進一步推升8月美國地區營收比重較去年同期的56.47%提升達64.99%水準，皆係挹注世豐單月營收已連續三月逐月成長動能，8月營收繳出歷史單月新高之成績。

世豐指出，今年因為疫情改變民眾生活型態，隨著居家辦公、遠距教學需求興起亦進一步調整民眾消費支出結構，提高房屋居家裝修支出。以目前在手訂單來看，對於長尺寸、烤漆螺絲產品保持良好需求，有助於帶動整體產品平均單價，並挹注整體營運獲利結構優化。

展望2020年第三季，世豐維持審慎樂觀看法，持續看好整體接單表現，隨著客戶回補庫存急單需求、以及終端居家裝修消費提升下，有助於保持良好銷售動能，公司並持續積極深化美洲、歐洲與亞洲等地區接單表現，目前整體訂單能見度仍保持3個月水準。

(時報資訊)