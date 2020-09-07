永紅集團不畏新冠肺炎疫情影響，繼台北大直英迪格酒店元旦開幕後，共構的「春大直Chun Place」購物商場亦自9月起正式試營運，以市集、美食、體驗3大主題，客層鎖定大直與內科園區一帶的中、高消費族群，盼為大直新興商業區發展注入新商機。

「春大直」由永紅集團旗下維春公司歷時12年整合開發，為集團繼台中「日曜天地Outle」後的第2個購物商場。室內商場空間占地1700坪、及戶外近800坪的半圓型廣場，建築由知名建築師姚仁喜操刀打造鸚鵡螺造型，室內商場空間則延攬日本設計師福島理惠規畫。

「春大直」1～3樓商場空間融合市集、美食、體驗3大主題，導入歐洲質感的生活市集概念，設計元素呼應大直今昔磚窯廠家與基隆河的水陸地理演變，並以台灣特有的山巒綠意打造獨有的「苔生牆」，宣達產地至餐桌直送的商品理念。

「春大直」戶外廣場未來在周末假日白天，將結合在地小農、特色餐車、創意商品及新品發表，舉辦一系列有機市集主題活動，夜晚則化身為酒食享樂空間，與4樓酒店戶外的200坪露台空間呼應，提供旅人品酒聚會的派對空間，打造大直最具風格夜生活補給站。

永紅集團大直事業中心執行長楊國裕表示，春大直商場的「春」是動名詞，正代表維春公司將持續活絡大直商圈，藉由商場開幕，為消費市場注入嶄新契機與風貌，客層鎖定大直與內科園區一帶，對設計細節與品質更甚苛求的中、高消費族群。

楊國裕指出，「春大直」目前已進駐品牌包括心樸市集、小後苑、雅室牛排、旺代精品、大宅酒窖、SAKEMARU、玉香齋、點柒、心樸火鍋、澄啃肉舖、澳蜜工坊、辛巴歷險記主題樂園等，陸續將引進更多具有本地特色品牌，並號召具摘星實力的高檔餐飲品牌進駐。

(時報資訊)