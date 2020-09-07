《商情》原料帶動 亞洲POM市場受惠 15:062020/09/07 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國POM庫存位處低位，加上上游原料亞洲甲醇現貨報價跌至6月的175美元/公噸低點後，出現反彈續強，迄今累計漲逾25%，同步激勵中國POM市場攀升至今年新高。 最新報價，9月份中國POM台麗鋼出廠價，報13000-13500人民幣/公噸，較上個月漲逾20%，為近一年來新高；而國內9月份POM中盤價調漲2元/公斤，較上個月漲近4.5%。 儘管原料價格上漲，但下游需求則相對清淡；整體而言，目前中國POM市場仍以剛性需求為主，後市仍須持續觀察下游產業之需求動向。(商品行情網) (時報資訊) #POM #中國 #亞洲 #公噸 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》連2周 豐興報價續持平 11:422020/09/07 財經 《科技》研調：顯卡需求續強 Graphics DRAM第四季易漲難跌 10:342020/09/07 財經 瑞信論壇線上開跑 5G+雲端商機領台股 14:492020/09/07 財經 油價強彈 台塑化Q3獲利大翻轉 04:102020/09/07 財經要聞 《台北股市》台股長多不變 科技股盯2風險 11:252020/09/07 財經 《熱門族群》價漲撐腰 南亞科、華邦電走強 11:082020/09/07 財經 新興亞債跟漲抗跌 後疫首選 04:102020/09/07 投資理財 《熱門族群》世紀鋼再攀天價 離岸風電鋼鐵股飆風 10:342020/09/07 財經 三利多 鋼鐵股搶搭拉貨列車 04:102020/09/07 證券．權證 《貿易》憂經濟前景黯淡 東京期膠連2跌 10:002020/09/07 財經 財經熱門新聞 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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