中國POM庫存位處低位，加上上游原料亞洲甲醇現貨報價跌至6月的175美元/公噸低點後，出現反彈續強，迄今累計漲逾25%，同步激勵中國POM市場攀升至今年新高。 最新報價，9月份中國POM台麗鋼出廠價，報13000-13500人民幣/公噸，較上個月漲逾20%，為近一年來新高；而國內9月份POM中盤價調漲2元/公斤，較上個月漲近4.5%。

儘管原料價格上漲，但下游需求則相對清淡；整體而言，目前中國POM市場仍以剛性需求為主，後市仍須持續觀察下游產業之需求動向。(商品行情網)

(時報資訊)