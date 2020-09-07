瑞信證今舉行第二十一屆「瑞信亞洲科技論壇」（Credit Suisse Asian Technology Conference, ATC），瑞信證認為，半導體的庫存問題需要監測，未來可能會有一波庫存修正，但預計僅約2個季度。華為對半導體庫存的影響，應該會在明年上半年消失，預期全球經濟將逐漸復甦。要留意的是，半導體的產能利用率目前大都在高點，若庫存下修，產能利用率將下降。但這只是提醒要留意，並不需要擔憂或恐慌。

瑞信證也強調，中國積極打造產業本土化，包括晶片、硬體和相關零組件等。目的是降低對美國的依賴，希望讓中國有更完整的供應鏈。以中芯國際而言，該公司今年的資本支出就較去年增加3倍。據了解，中芯國際今年資本支出原僅11億美元，後來5月提高至約43億美元，8月初則再增加至約67億美元。中芯增加的資本支出主要用於擁有多數股權的上海12吋晶圓廠之機器及設備，以及成熟製程生產線，這意味著接下來中芯將繼續擴大產能以及對營收保持信心。

瑞信證今年半導體的主要聚焦：隨著COVID-19持續，供應鏈庫存風險仍需監控；中國本地化仍是關鍵主題；人工智能加速推動5G發展和雲端應用及互聯網服務等。

(時報資訊)