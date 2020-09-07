包括蘋果手機供應商鴻海、和碩、緯創，以及三星、Karbonn、Lava和Dixon等手機製造商已經分別提出總價值約1000億美元的印度手機出口提案，這些提案已經獲得印度官方授權機關的批准，知情人士告知印度經濟時報。

該授權委員會已經全數通過總計約1000億美元、從印度出口手機的申請，這些提案是在印度政府刺激製造計畫PLI之下提出申請。據悉，提出申請者有五家為國外公司，七家為印度製造商，另外六家為零件製造商。

根據申請書，蘋果的代工廠和三星等廠商提出每年生產價值500億美元的手機出口預期。

印度通訊部長表示，此為對PLI計畫的巨大回應，顯示全球廠商對印度製造能力的信任。PLI為印度在今年四月通過的方案，旨在讓印度成為全球手機製造的聚集點。蘋果代工廠已經開始在印度生產最新款的iPhone 11和iPhone SE。該方案也計畫吸引從中國移出廠商，甚至也希望從越南吸引過來。

據印度時報稱，鴻海、緯創已經開始在印度生產iPhone，和碩正從印度各邦中尋地設立工廠，例如在北方邦(Uttar Pradesh)、泰米爾納德邦(Tamil Nadu)、卡納塔克邦(Karnataka)和安德拉邦(Andhra Pradesh)等。

三星在印度出口的手機有97%為低於200美元價位。印度官員指出，透過PLI方案設下的最低200美元限度，政府提供優惠讓廠商製造更高價值的手機，而空下來低價位的手機將由印度廠商接手製造。

據悉，五家外國公司為三星、鴻海的兩家公司、緯創以及和碩。

(時報資訊)