三星電子產品產線不斷撤出大陸，繼近年關閉在大陸的手機、電腦等工廠後，最新又傳出三星將在11月關閉在大陸唯一一座電視工廠，以提升供應鏈管理效率。

韓聯社引述消息人士說法稱，三星擬在11月底關閉天津電視製造工廠，該工廠約有300名工廠，該舉措主要是為了改善公司生產效率，以應對行業激烈競爭。

三星已在2018年關閉天津手機工廠，並在2019關閉惠州手機工廠，7月時也表示蘇州PC工廠停產。目前三星在大陸仍有運作的製造工廠還有蘇州家電工廠以及西安晶片工廠。

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