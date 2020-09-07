三星擬11月關閉 在陸唯一電視工廠 15:222020/09/07 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子產品產線不斷撤出大陸，繼近年關閉在大陸的手機、電腦等工廠後，最新又傳出三星將在11月關閉在大陸唯一一座電視工廠，以提升供應鏈管理效率。 韓聯社引述消息人士說法稱，三星擬在11月底關閉天津電視製造工廠，該工廠約有300名工廠，該舉措主要是為了改善公司生產效率，以應對行業激烈競爭。 三星已在2018年關閉天津手機工廠，並在2019關閉惠州手機工廠，7月時也表示蘇州PC工廠停產。目前三星在大陸仍有運作的製造工廠還有蘇州家電工廠以及西安晶片工廠。 (工商 ) #三星 #關閉 #電視 #手機 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三星獲美國最大電信商2千億元合約 10:022020/09/07 財經 《光電股》美系外資送暖 大立光冷回應 11:252020/09/07 財經 台廠危機 美企挺紅色供應鏈 04:102020/09/07 產業財經 下半年3新機實測 04:102020/09/07 時尚消費 LG全新大電視 遊戲體驗跟上8K 04:102020/09/07 時尚消費 《韓股》三星進補＋疫情穩定 韓股收紅 16:142020/09/07 財經 《韓股》三星獲訂單進補 推升韓股小漲 11:422020/09/07 財經 美機場盤查 陸留學生批騷擾 04:102020/09/07 兩岸要聞 三星取得Verizon 67億美元設備訂單 10:012020/09/07 財經 《國際產業》印度批准1000億美元手機出口提案 涵蓋鴻海等代工廠 15:062020/09/07 財經 財經熱門新聞 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 寶齡富錦 8日暫停交易 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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