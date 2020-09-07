生命鬥士歌手蔡義德推出台語新專輯《一年一年老》，今（7日）舉辦發片記者會，好友沈玉琳、李亮瑾與師妹方千玉出席力挺，他新專輯分別與沈玉琳、李亮瑾等好友對唱，打破入行以來，對唱曲最多的一張專輯；專輯主題為把握時間，蔡義德坦言三年前被醫生宣告，五年內四肢將漸凍，目前剩兩年，沒時間嘆氣，只能硬撐著與病魔纏鬥，「我還有母親需要照顧，也還沒登上巨蛋，這些都是支持我奮戰下去的動力，我絕不輕言認輸」；透露原本今年將登上高雄巨蛋，因疫情改變，計畫明年能站上巨蛋，而為了與病魔對抗，他固定每周上一堂近3小時的復健課，期望延緩漸凍速度。

54歲蔡義德一歲時即因感冒得到小兒麻痺，雙腿不良於行，到了8歲，父母誤信密醫，導致左手開始萎縮，只能以輪椅代步，33歲時繼承父業養鴨，經營鴨與鵝肉等相關加工等食品，25年來打拼出在台灣市場佔有一席之地；他今受訪表示，加工廠業績穩定，每月營業收入近8000萬，疫情期間宅經濟當道，很幸運地業績逆勢成長達5、6倍。

蔡義德笑嘆近10年體力變差，過往由床上到洗手間的移動速度變慢，體重也由28公斤增至48公斤，每個人都會老，面對時間無形的消逝，應該把握當下，對父母更要及時行孝，常聽到好友感嘆：如果當初父母在的時候，應該如何的把握珍惜相處時光等等，但父母都走了，只能徒留遺憾！從小媽媽揹著自己面對人生，父親已逝，很珍惜與母親相處時光，如今即便每天工作，不論南北等地，必定趕回家讓八十高齡媽媽知道我平安返家了，也經常說笑話給老媽聽，數十年如一日。

沈玉琳之前與蔡義德合唱並拍攝MV，邀蔡獻出人生第一支舞，蔡義德笑說拍攝當天與沈玉琳尬舞3小時，結束後自己全身痠痛地癱在床上躺三天：「跳舞對別人而言，也許極為輕鬆，但對行動不便的我而言，則是很大的挑戰！」自嘲為拍MV跳了20遍的舞，上半身從未如此的劇烈搖晃，腰酸背痛，簡直快要解體；沈玉琳今在台上透露曾到訪蔡義德住家，家裡猶如杜鵑窩般，原來是蔡的三個孩子都學習樂器，每天在家彈彈唱唱，氣氛歡樂；蔡義德表示，大兒子目前正在考法官，二兒子就讀大二，小女兒則有意朝演藝圈發展，三個孩子都很乖巧獨立，不讓爸爸操心；大兒子及小女兒今陪同爸爸出席記者會，忙進忙出打點一切，相當孝順。

沈玉琳、李亮瑾與方千玉出席力挺蔡義德。（盧禕祺攝）

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