第二屆「96 自転車系列賽—彰化讚！」自由車賽，由96 自転車、頂新和德文教基金會、台灣自由車運動協會共同主辦，將於11 月15 日在素有台版「兼六園」美稱的彰化永靖鄉《成美文化園》舉行。本屆維持傳統特色，挑戰組賽道將騎進東南亞首座國際級試車場ARTC，競賽組則在台一線奔馳，總計40 公里，是全台最經典的城市繞圈賽。「96 自転車系列賽—彰化讚！」去年首度舉辦造成廣大迴響， 共吸引2500名車友參加，在地方政府與企業攜手合作下，替台灣低迷的自由車賽注入活水，廣受好評，也被譽為是國內最大的本土自由車賽事。

今年全球受到新冠肺炎影響，體育運動進入寒冬，但「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」仍如期舉行，並結合彰化在地文化，舉辦車聚嘉年華。永靖鄉長詹木根表示，今年<彰化讚>永靖要以地主隊模式，讓全台騎友認識永靖的<好食、好美、好熱情>，同時，永靖也以日本<日本盃>的主辦城市櫪木縣為目標， 期望藉由賽事讓大家認識臺灣永靖的美食、美景和最美人情味帶動地方觀光產業！ 主辦單位<96 自転車>特別提供報名騎友「永靖好食券」， 讓車友能走進永靖巷弄老街，騎車之餘還能品嚐台灣在地的銅板古早味。

成美文化園成美公堂俯瞰圖。

而作為這次起迄點的成美文化園，是首次成為賽事地點，該園因貌似日本3 大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為「台版兼六園」，每年吸引上萬人造訪。園內的核心建物「成美公堂」為頂新集團魏家古厝，魏氏子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充有感於國內缺乏可傳承的文化建築，多年前聚集多位國寶級古法建築師傅與工藝大師整修，歷時7 年修復完成，讓這間保留閩客傳統技藝的百年古厝風華再現。賽事當天，成美文化園還有<全台最大車聚嘉年華>活動，歡迎民眾逗陣來參加。

車測中心（ARTC） 的繞圈賽道， 暌違十年才在去年開放給自由車賽事使用， 也成為「96 自転車系列賽—彰化讚！ 」的經典特色。「96 自転車」董事長楊倩玉表示， 秉持要替「家鄉做一件事」的信念，才決定投入龐大資金，舉辦自由車賽事，替選手打造夢幻舞台。未來也將持續朝自由車職業聯賽邁進，並與地方文化結合，讓全台民眾知道，彰化除了有田中馬拉松賽事，還有一個永靖自由車賽。

去年拿下台灣第一的「衝刺王」彭源堂今年有望續戰，他表示，「去年高士特車隊隊友受邀從歐洲來台參賽，對此賽事給予高度評價，也很開心把冠軍留在台灣。今年受疫情影響，無法到歐洲受訓，期許未來台灣賽事機會增加，像此賽事高張力、刺激型的城巿繞圈賽，讓車手有發展的舞台， 同時讓更多人認識這項運動。」全台最大的自行車聚嘉年華「96 自転車系列賽-彰化讚！」即日起開放報名， 至10月15 日(或額滿)截止， 報名費只要800 元， 早鳥報名還享有總價值4000 元的加碼好禮，報名網址https://reurl.cc/0oL9VY 名額有限。

(中時新聞網)