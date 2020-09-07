新北市教育局去年與英國文化協會合作，試辦國際學校獎ISA認證，今年瑞芳高工、樟樹國際實中、鶯歌工商、泰山高中等7所公立高職，全數通過認證；市長侯友宜7日偕英國文化協會處長羅福瑞共同頒發證書並表示，109學年度起全市11所私立高職加入計畫，朝2030新北雙語城邁進。

今頒獎典禮上，侯友宜與羅福瑞共同體驗中華傳統加工技藝「點翠」，以翠鳥羽毛鑲嵌於金屬底座，製成首飾和工藝品，侯友宜以英格蘭的國花薔薇製作胸針，羅瑞福則製作新北市的市花山茶花，並互贈對方。

侯友宜說，新北市在技職教育投入很大心力，防疫期間不少學校設計「校園版額溫槍」、「紅外線熱像儀」、「機能性口罩」、「口罩機電類產線基地」等，捐助給需要的單位，這次與英國文化協會合作國際學校獎ISA認證，進一步鼓勵學校課程融入國際議題，與不同國家建立溝通平台，接軌國際培育技職人才。

侯友宜表示，像是榮獲國際學校獎的樟樹實中，首創「國際教育組」編制，負責與美國、瑞士、日本與法國交流課程，校方更設計「創意潛能」為必修課程，結合傳統貴金屬加工技藝與資訊廢棄物，發想出「電『棄』改造計畫」，盼為全球環境盡一份心力，頗受各界矚目。

侯友宜指出，今年樟樹國際實中獲得國際學校獎；淡水商工通過國際教育中級認證；新北高工、三重高工、鶯歌工商、泰山高中、瑞芳高工通過國際教育基礎認證，成為全台唯一公立公職全數通過認證的縣市；109學年度起將11所私立高職加入計畫，邁向2030新北雙語城目標。

(中時 )