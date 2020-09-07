盧秀燕過去在電視台當記者時期的照片被挖出。(圖/摘自Dcard)

網路論壇Dcard近期流傳一張「猜猜這是誰」的照片，網友更提示該位「是我們非常熟悉的一位知名人物」，引爆熱烈討論。台中市長盧秀燕七日出席東英非營利幼兒園剪綵典禮，對於媒體感興趣照片中的穿著與外型。盧秀燕除承認照片就是她自己，對於網路評論具有「北韓主播既視感」，盧秀燕說，該穿著當時很流行，現在又流行回來，盼大家笑笑開心就好。

東英非營利幼兒園七日啟用，為幼童打造開心成長的環境，鼓勵年輕家長「敢生敢養」；盧秀燕出席典禮接受媒體聯訪時，對於網路Dcard版流傳一張人氣很高的「猜猜這是誰」照片，她大方承認就是她本人，對網路許多評價，包括媽媽市長「年輕時真的很漂亮」、「算清秀可愛的娃娃臉」、「也太漂亮了吧」等表示感謝。

盧秀燕也誇讚網友十分厲害，把這張照片找出來，盧秀燕指出，照片中的穿著可是當時最流行的風格，更厲害的是現在又流行回來，盼大家笑笑開心就好。

另有媒體稱說從小看盧市長播新聞長大，盧秀燕表示，她常常在路上也碰到市民朋友這樣說，感覺很親切，人生每個階段都不一樣，不同時段有不同經歷，都是學習與成長，對於市民的看法，她覺得很有趣，也很親切。

(中時 )