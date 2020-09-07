捷克國會參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，引發總統齊曼（Milos Zeman）不滿，批評是幼稚的挑釁。韋德齊也反批齊曼說謊，更稱他從未稱台灣是個獨立國家。其態度之改變，讓網友快要笑死，譏諷「817跟DPP的臉被打腫腫的」、「高潮那麼多天，現在臉都被打歪了」！

韋德齊1日率團訪台，在台引起討論。韋德齊此行共89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士，來台時間從至9月4日為止。

之後，韋德齊更率國會議員赴立法院發表演說，他引述美國前總統甘迺迪1963年於西柏林的「我是柏林人」演說強調，只要一人被奴役，所有人都不自由，所以容許他以這樣的方式，表達對台灣人民的支持；說到這，韋德齊就以中文發音說「我是台灣人」，朝野立委立刻爆出熱烈掌聲，在網路聲量上面也直線飆升，許多網友也被這話深受感動。

但會後記者會上，面對捷克與台灣媒體四度詢問是否將推動捷克與台灣建交，韋德齊始終沒有正面回答，僅強調訪問台灣並不違反一個中國原則，而他也不是反對中華人民共和國，訪台是要做國會外交，共享民主價值。

韋德齊這番高調的台灣之旅，不僅觸怒大陸，其外交部長王毅稱捷克將為此付出沉重代價，連齊曼也大表不滿，6日接受媒體採訪時直言，韋德齊訪台是幼稚的挑釁。

對於齊曼的批評，據綜合媒體報導，韋德齊接受《CNN》專訪時反擊批評，齊曼對黨內說了3次謊。首先是齊曼從未說不准去台灣，而是建議不要前往；其次，他們沒有討論是否要在台灣參加會議，且齊曼對會議的見解有誤；最後則是他沒說過台灣是一個獨立的國家。

對此，批踢踢網友譏諷，「笑死！菸糞臉又被打爛！有夠可憐」、「人民幣真香，這才是現實」、「817跟DPP的臉被打腫腫的」、「菸黨高潮完，馬上被洋屌打臉 常有的劇情」、「我要笑死了」、「高潮那麼多天，現在臉都被打歪了」、「根本就捷克自己的政治內鬥，吃我們台灣豆腐，靠」、「菸粉哭暈在廁所」！

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

(中時新聞網)