傳美國即將對中芯國際出手，導致中芯國際今天（7日）股價暴跌，在香港掛牌的H股重挫逾20%，反觀聯電（2303）有望受惠轉單，股價開盤直攻漲停23.55元，收盤仍高掛2.7萬張買單。

中美科技戰戰火持續延燒，5日傳出白宮正考慮將大陸晶片製造龍頭中芯國際列入禁止與美企往來的「實體清單」上，恐使中芯無法再取得製造晶片的關鍵技術與設備，進而衝擊大陸半導體發展計畫。對此，中芯國際發聲明否認，稱與大陸軍方毫無關係，對於任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞。

瑞信證券指出，中芯國際主要的產品是14奈米以上產品，占營收約9成；所以，即使中芯受到制裁，只會對影像和電源管理等產業有影響，但除了中芯外，大陸仍有其他的晶圓廠可以補起缺口，而台積電和聯電等台廠則有機會享受到轉單效應。

截至15:00，中芯國際股價在香港股市重挫23%，暫報18.2港元；聯電則受惠轉單題材，今天一開盤就直奔漲停價23.55元，尾盤仍高掛2.7萬張買單；台積電尾盤則走低，收跌0.7%，報價426元。

(中時新聞網)