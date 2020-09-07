徐若瑄新歌加精選輯《I’m V》，收錄5首新歌與15首精選作品，作為她音樂新計畫承先啟後的開端，對過去自我的檢視與對未來的展望相互映照，為了傳達出新歌〈不敗的〉中叛逆、強悍又搖滾的態度，她特別從英國訂製的兩套黑色、紅色超合身乳膠衣，由於乳膠衣非常貼身，穿上後身體曲線無所遁形，連一般內褲都不能穿，必須要穿特製的C字褲，因此拍攝前，Vivian積極控制飲食、運動健身調整體態，搭配臉部畫上極具搖滾感的閃電眼妝及彩辮編髮，視覺效果大膽又震憾。

這兩套乳膠衣拍攝讓徐若瑄吃足苦頭，因兩套乳膠衣將全身包裹住，汗水都包在膠衣內無法蒸發散熱，為了怕流太多汗，她不敢多喝水，又必須做出許多用全身力氣的動作，隨著拍攝時間拉長，攝影師發現她嘴唇發白，才知道她因為流汗太多又沒補充水份與電解質，身體已經脫水，趕緊喊停讓她脫下膠衣休息，否則再下去會休克！但是她全程沒有喊過一聲苦，表示這是久違的唱片專輯視覺照片，一定要拿出最新、最美、最特別的時尚感造型給大家。

除了新歌，精選輯內收錄徐若瑄多首經典作 品，包括〈不敗的戀人〉〈狠狠愛〉等，以及和李玖哲合唱的〈So So〉及和曹格合作的〈I Still Believe〉等；《I’m V》有著雙重意涵，I’m V代表「I am Vivian」的縮寫，象徵「斜槓」先驅，偶像、歌手、演員、作詞人、作家、製作人…永遠有新創意、新想法，熱愛音樂的徐若瑄，在演藝工作的奮力挑戰，還在百忙中拿下MBA碩士學位，並持續關心女性議題。

徐若瑄將推出新歌＋精選輯。（索尼音樂提供）

(中時 )