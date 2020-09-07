台中市廖姓男子被帶到南投縣水里鄉凌虐至死，南投地檢署檢察官認為黃姓主嫌等5人，所犯為殺人、傷害、剝奪他人行動自由等罪嫌， 所犯為死刑、無期徒刑等最輕本刑5年以上之重罪，且共犯有勾串丶湮滅證據之虞，因此向法院聲請羈押禁見；法院開羈押庭審理後，裁定5人全部羈押禁見。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，檢察官7日率法醫相驗，初步研判廖姓被害人全身大面積皮下出血達72％，因低血溶性休克死亡，但是沒有骨折。至於被害人是否遭到凌虐，吳錦龍表示，檢方不排除任何可能，將會就現場查扣的物證及相驗結果進行追查；而採集的檢體，也將以最速件送驗，釐清是否有其他致死原因的可能性。

目前，另一名被害人還在就醫中，吳錦龍表示，為避免被害人遭到干擾，已經指派警方戒護。

此外，外界質疑黃姓主嫌等人犯案就自首，是為求減刑？吳錦龍表示，刑法有關自首部分，已經修改為「得」減刑，而非必減刑，因此，檢方將會綜合認定是否符合自首條件，並請法院審酌。

(中時 )