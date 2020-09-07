這也許是人在天國的傳奇球星「小飛俠」布萊恩，帶給自己老東家湖人最棒的神秘力量！根據湖人隨隊記者崔戴爾統計，包含7日出戰火箭的西區準決賽G2在內，湖人今年季後賽兩度穿上紀念布萊恩的黑曼巴風格球衣，全以摘下勝利收場。

湖人上次穿上這套黑曼巴球衣，是在季後賽首輪G4遭遇拓荒者的比賽，當時湖人以135比115狂掃拓荒者宣告聽牌，證明只要穿上這件極具紀念意義的球衣，湖人全隊特別不想輸球，畢竟他們不想讓今年1月底墜機過世的布萊恩失望。

7日比賽最讓人意外的是，全隊場上正負值數字最佳的湖人球員，並非拿下全場最高34分的安東尼戴維斯(負7)，或是摘準大三元的詹姆斯(正15)，而是才剛傷癒復出的替補後衛隆多，他不僅拿10分、9助攻與5抄截，正負值更有正28。

這是隆多加盟湖人以來的96場例行賽與季後賽當中，單場正負值最好的1次，可見他7日表現有多優異，尤其是馬基夫莫里斯首節投進4顆三分球，全都是隆多傳的，莫里斯說：「和隆多打球並不困難，他會幫你找到空檔投籃的機會。」

(中時 )