今年3月，國民黨總統、立委雙輸，氣勢跌落谷底之際，江啟臣以7成得票率，成為國民黨最年輕的黨主席，反射出黨內渴望青壯化、改革化。明年黨主席選舉，將會有誰出馬角逐，已開始成為各界討論重點。資深媒體人黃暐瀚從前高雄市長韓國瑜合體前市府團隊吃飯聚會一事解讀，認為韓就是要選明年黨主席，已經決定要選，才會有這場飯局，他說這是一個信號，就是韓又開始動了。

究竟誰會角逐國民黨主席選舉？黃暐瀚在Yahoo TV政論節目《鄉民來衝康》指出，國民黨黨員看到國民黨頹敗，想要當黨主席當然沒問題，且選黨主席不見得就是奪權。他提出幾個可能人選分析。首先，江啟臣願承擔，當然有尋求連任責任。馬則是因為若黨路線跟執政八年時偏離太遠，兩岸會有危險，包含戰爭可能，因此有人勸馬回來選黨主席。

至於韓國瑜，黃暐瀚就韓合體前市府團隊吃飯聚會一事解讀，該聚會包含韓市府時期的一級主管、局長處長，「他就是要選明年黨主席」。黃認為韓就是已經決定要選，才會有這場飯局，而這是一種風向，並不是說選定或會選贏，是身邊友人告訴他，只有選黨主席這條路。黃認為，這是一個信號，就是韓又開始動了。

黃暐瀚也提及，有支持前台北縣長周錫瑋的人覺得周要出來。前新北市長朱立倫走的則是對台灣有利、人民優先的路線，比較中道，朱覺得他才是未來最大公約數。黃透露，最近有一份民調，是針對國民黨政治人物名氣調查，目前朱立倫人氣最高，而新北市長侯友宜則是政治行情最高，但對黨務沒有興趣。

資深媒體人趙少康也直言，侯友宜如果要出來選總統，困境是國民黨會不會提名他，因為國民黨內不見得都認同他。

(中時新聞網)