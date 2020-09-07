沙烏地阿拉伯調降亞洲供油價格的幅度創下5個月來新高，以及在新冠肺炎疫情未見消退之際，市場對需求復甦的樂觀氣氛降溫，周一原油價格跌逾1%，稍早前一度跌觸及7月來的最低價。

全球最大產油國沙烏地阿拉伯調降10月份出貨亞洲的阿拉伯輕質原油官方銷售價格，且調降幅度創下5個月來新高，顯示這個沙國最大的地區市場需求仍然疲弱。

目前美國期油下挫1.51%，報每桶39.17美元，稍早前最低跌至38.55美元，創下7月10日來新低。布蘭特期油目前下跌1.22%，報每桶42.14美元，稍早前一度跌至41.51美元，創下7月30日來新低。

儘管石油輸出國組織與其盟友（即所謂的OPEC+）聯手減產，以及各國政府大力提振經濟，有利於原油需求前景，但全球仍然「油滿為患」。新加坡華僑銀行（OCBC）經濟學家表示，市場氣氛已經惡化，未來可能湧現部分賣壓。

周一美國的勞動節假期通常是夏季用油高峰的結束，投資人的焦點將重新回到這個全球最大原油消費國當前欲振乏力的燃油需求。而根據周一公布的海關數據，全球最大石油進口國中國8月份的原油進口量減少。

(時報資訊)