美股續弱+外資續空，集中市場挑戰5日線、月線未果，險守12600關。美股上周五在恐慌指數飆高之下續收低，台股集中市場今日亦受中美科技戰升溫影響，大盤陷入傳產多頭激戰電子空頭局面。盤初，聯電(2330)、世界先進(5347)等受惠可望獲中芯轉單題材扮演大前鋒，加上股王大立光(3008)挾8月業績利多漲逾1.5%助攻，拉抬大盤指數一度衝上12725.05點，收復月線，惟大立光突破月線後遭空軍壓制翻黑，終場連5日線也告失，拖累權王台積電(2330)跟隨收低在426元，資金撤退電子族群轉進航運、塑化、線纜、鋼鐵等傳產股輪漲，終場大盤收12601.40點，跌36.55點，險守12600關，整場高低震盪近150點，總成交值縮減至2226.48億元。

外資上周五大舉賣超236億元，為今年以來第14大賣超金額，今日仍持續賣超，但賣超金額降至94.6625億元；投信賣超11.1095億元、自營商賣超14.7427億元，三大法人賣超120.51億元。本月以來累計賣超234.06億元，今年以來累計賣超5785.71億元。

分析師指出，電子期成為空方箭靶，資金持續自電子類股撤離，台股今日順勢拉回，目前台股在高檔區間盤整已逾1個月，若是12500點若有效跌破，將面臨法人停損賣壓出籠，預期台股短線恐將繼續震盪整，季底即將迎來作帳行情，不妨留意業績佳、投信持股較高的個股。

盤面上，傳美國防部擬將中芯國際列貿易黑名單，衝擊中芯今日股價重挫，而市場看好一旦禁令上路，台灣晶圓代工廠可望受惠轉單效應，看好聯電、世界先進、台積電等將受惠，今日聯電率先揭竿而起，股價開高後一路疾拉漲停鎖死，帶動世界先進盤中也跟隨飆漲至102.5元、收96.5元，台積電則受困短均糾結，盤初最高432.5元、終場則翻黑收426元。亞太電(3682)、遠傳(4904)上周五聯手丟出震撼彈，將在未來20年共頻共網，也象徵著與鴻海集團牽起友誼之手，今亞太電暴量跳空漲停鎖死、委買一度高掛20萬張，鴻家軍網通概念股亦同歡共樂，台揚(2314)、台通(8011)盤初均大漲逾5%，建漢(3062)亦上漲逾4.5%，遠傳則穩漲近2%，惟近午受大盤翻黑拖累漲幅縮減，終場皆小漲作收。海、空運運價一路飆漲，長榮(2603)、陽明(2609)今日盤中股價紛紛創波段新高，其中，長榮最高來到19.9元、漲幅達6%，陽明最高12.3元，漲幅近7%；另外，受惠於航空貨運市場大好，華航(2610)一度攀至9.48元、漲幅逾5.5%。9月塑化報價ABS開盤喊到1900美元，台達化(1309)、國喬(1312)、台化(1326)受惠，今日盤中台達化、國喬雙雙衝上漲停並鎖死，台化則是開平收高1.92%，表現優於大盤。New Constructs股市研究公司執行長David Trainer示警，指特斯拉可能成為華爾街最危險的股票，並指其股價或許只值50美元左右，特斯拉概念股聞訊熄火，智伸科(4551)、貿聯-KY(3665)盤中雙雙跌逾3%，台達電(2308)跌約2.5%，終場則以智伸科下跌6.63%傷勢最重。

分析師表示，過去幾周，資金已漸漸從科技股移轉到傳產、新能源等，跡象顯示類股正常輪動，台股短期內難脫整理格局，選股仍為上策，面板、太陽能、風電產業後市看好，長期來說，遠端工作、Mini-LED等發展潛力也看俏。

(時報資訊)