捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）8月率團訪問台灣，在立法院發表演說時以中文表示「我是台灣人」贏得滿堂彩，不過維特齊昨（6）日上CNN捷克台辯論時，卻澄清從未說過台灣是獨立國家。

捷克參議院議長維特齊8月率團訪台，更公開用中文表示自己是台灣人，訪台行程惹怒北京，大陸外交部長王毅揚言要讓捷克「付出沉重代價」。對此，捷克總統府急於安撫，維特齊返國後，他的訪台行程反遭總統齊曼痛批是「幼稚的挑釁」，可能對捷克企業造成傷害，更宣布不會邀請維特齊參加政府高層外交政策官員會議。

針對齊曼批評，維特齊當天也不甘示弱，他與捷克總理巴比斯（Andrej Babis）同日在CNN Prima NEWS節目上激辯，維特齊就齊曼的說法回應，指出齊曼在訪台一事上撒了3個謊，澄清訪台期間自己從未稱台灣是獨立國家，其次也指出，捷克政府從未就他是否訪台進行會議及投票表決，第三，政府僅建議他不要訪台，並未要求他不能訪台。

維特齊更提醒，訪台行程是他的前手、已故捷克前參院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的想法。

針對維特齊的說法，捷克總理巴比斯在節目上表示，聯合國的193個會員國中，僅15國承認台灣，維特齊稱訪台是「用自己的方式挺直腰桿」，他反問，「難道其他國家都是卑躬屈膝？」

(中時新聞網)