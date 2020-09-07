禾伸堂代理線回溫 營收重返高點 15:302020/09/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）公告8月營收，在被動元件銷售穩定，代理線銷售回溫之下，禾伸堂上月營收重返9個月高點，月增逾5％。 禾伸堂自結8月份合併營收約為新台幣（以下同）13.27億元，較上月增加5.14％，較去年同期增加0.71％，累計前8月合併營收約為93.92億元，較去年同期增加0.23％。 禾伸堂表示，8月份被動元件銷售穩定，且代理產品營收亦逐漸回溫，因此營收較7月份增加，未來禾伸堂將謹慎觀察市場發展以及需求變化，積極擴大利基型產品銷售，並持續為客戶提供高價值的產品與服務。 (工商 ) #禾伸堂 #銷售 #月營收 #被動元件 #代理線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台光電、華通8月營收 聯袂登峰 04:102020/09/07 證券．權證 「在家工作」Chromebook帶動 群光8月營收創同期新高 15:062020/09/07 財經 海悅代銷建案火熱 營收續創單月歷史新高 15:422020/09/07 財經 《業績-營建》海悅8月營收續締新猷 15:402020/09/07 財經 凌陽小金雞 凌陽創新 上月營收年增九成 04:102020/09/07 證券．權證 宅經濟延燒 瑞穎8月及前8月合併營收創同期新高 10:322020/09/07 財經 上銀8月合併營收轉正成長 帶旺今日股價上漲 10:022020/09/07 財經 技嘉Q3業績旺 攀全年高點 04:102020/09/07 證券．權證 IC缺料牽制面板出貨 今展科股價逆勢上漲 15:202020/09/07 財經 《熱門族群》陸5G基建＋車市復甦 聯茂、台燿及騰輝營運拚回穩 09:262020/09/07 財經 財經熱門新聞 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 即時 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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