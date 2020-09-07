禾伸堂（3026）公告8月營收，在被動元件銷售穩定，代理線銷售回溫之下，禾伸堂上月營收重返9個月高點，月增逾5％。

禾伸堂自結8月份合併營收約為新台幣（以下同）13.27億元，較上月增加5.14％，較去年同期增加0.71％，累計前8月合併營收約為93.92億元，較去年同期增加0.23％。

禾伸堂表示，8月份被動元件銷售穩定，且代理產品營收亦逐漸回溫，因此營收較7月份增加，未來禾伸堂將謹慎觀察市場發展以及需求變化，積極擴大利基型產品銷售，並持續為客戶提供高價值的產品與服務。

(工商 )