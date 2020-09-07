大陸最新司法裁決指出要限定民間借貸利率上限，市場議論此舉將影響大陸不少消金機構的主要收入來源，包括正在推進上市行程的螞蟻集團。

新浪財經引述知情人士報導稱，中國最高法院8月的「最高人民法院關於修改的決定」指出，將限定民間借貸利率的司法保護上限，以人行授權全國銀行間同業拆借中心每月20日發布的LPR的4倍為標準。此前規定是「以24％和36％為基準的兩線三區」，以2020年7月LPR數值3.85％計算，4倍為15.4％，較過去的24％和36％大幅度下降。

報導稱，最高法院還沒具體說明新規會否影響到螞蟻集團等金融科技公司，但知情人士透露這些機構很可能受到該限定影響，如螞蟻集團的「借唄」和「花唄」等產品可能包含其中。

通常對於這種金融科技機構來說，借貸業務占收入比例大宗，螞蟻集團也不例外，其招股書顯示，2020上半年40％收入來源來自貸款業務。值得注意的是螞蟻集團正在推進上市，估值恐受此新規影響。

(工商 )