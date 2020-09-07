TPK-KY宸鴻（3673）7日公佈2020年8月份自結合併營收為100.3億元，較前一月份減少18％，較去年同期減少21.1％。主要是因為客戶新舊產品轉換，調整庫存所致，而且前一月份基期較高，9月拉貨動能可望恢復。

展望第三季，由於進入傳統電子旺季，客戶有新產品推出，法人預估營收季增15％～20％，營業利益率估約1％～2％，盼透過有利產品組合和費用節省，讓獲利提升。

宸鴻7日以平盤開出震盪走低，終場下跌3.04％，收盤價51元，成交量約3960張。

(工商 )