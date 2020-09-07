客戶新舊產品轉換 TPK-KY8月營收月減18％ 15:312020/09/07 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 TPK-KY宸鴻（3673）7日公佈2020年8月份自結合併營收為100.3億元，較前一月份減少18％，較去年同期減少21.1％。主要是因為客戶新舊產品轉換，調整庫存所致，而且前一月份基期較高，9月拉貨動能可望恢復。 展望第三季，由於進入傳統電子旺季，客戶有新產品推出，法人預估營收季增15％～20％，營業利益率估約1％～2％，盼透過有利產品組合和費用節省，讓獲利提升。 宸鴻7日以平盤開出震盪走低，終場下跌3.04％，收盤價51元，成交量約3960張。 (工商 ) #TPK-KY #新舊 #轉換 #宸鴻 #一月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上銀8月合併營收轉正成長 帶旺今日股價上漲 10:022020/09/07 財經 奇力新營收月減2％ 旗下電阻逆勢創高 15:252020/09/07 財經 疫情衝擊 智邦科技上半年營收年減2.3％ 15:202020/09/07 財經 《業績-航運》海空續暢旺 中菲行8月營收年增24.4％ 13:242020/09/07 財經 宅經濟延燒 瑞穎8月及前8月合併營收創同期新高 10:322020/09/07 財經 《業績-文創》華研8月營收年減逾28％ 商演增溫添動能 14:492020/09/07 財經 「在家工作」Chromebook帶動 群光8月營收創同期新高 15:062020/09/07 財經 《興櫃股》安格8月營收年增近翻倍 新品效應Q4浮現 11:082020/09/07 財經 無懼交投冷 興櫃題材股買盤點火 04:102020/09/07 證券．權證 凌陽小金雞 凌陽創新 上月營收年增九成 04:102020/09/07 證券．權證 財經熱門新聞 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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