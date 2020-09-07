致伸科技（4915）7日公告8月份合併營收為59.3億元，較7月份的57.5億元成長3％，為公司今年單月營收的次高紀錄。

公司表示，消費者日常外出活動受於疫情限制，居家辦公、娛樂成為生活必須品項提升的重點，家用娛樂音響系統帶動八月份營收向上走高且需求能見度仍可持續至第四季。

管理階層重申對於下半年營運逐季成長趨勢有絕對的信心，無論從成本結構及獲利方面皆可望較上半年大幅提升，隨著疫情趨緩更待車用、商業用、工業用相關新案量產為公司挹注下一波成長的動能。

(工商 )