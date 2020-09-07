家用音響系統夯 致伸科技營收今年次高 15:312020/09/07 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 致伸科技（4915）7日公告8月份合併營收為59.3億元，較7月份的57.5億元成長3％，為公司今年單月營收的次高紀錄。 公司表示，消費者日常外出活動受於疫情限制，居家辦公、娛樂成為生活必須品項提升的重點，家用娛樂音響系統帶動八月份營收向上走高且需求能見度仍可持續至第四季。 管理階層重申對於下半年營運逐季成長趨勢有絕對的信心，無論從成本結構及獲利方面皆可望較上半年大幅提升，隨著疫情趨緩更待車用、商業用、工業用相關新案量產為公司挹注下一波成長的動能。 (工商 ) #系統 #音響 #致伸科技 #娛樂 #家用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IT背光需求強勁 隆達8月營收9.17億今年次高 16:512020/09/07 財經 宅經濟延燒 瑞穎8月及前8月合併營收創同期新高 10:322020/09/07 財經 凌陽小金雞 凌陽創新 上月營收年增九成 04:102020/09/07 證券．權證 《電腦設備》勤誠8月營收年增2成 樂觀看待全年成長 16:482020/09/07 財經 科妍8月營收創歷史新高 營運逐步走強 17:102020/09/07 財經 《科技》半導體庫存留意不擔憂 華為影響明年H1解除 15:062020/09/07 財經 《熱門族群》訂單穩定 奇力新及勤凱Q3營收拚勝去年同期 17:392020/09/07 財經 訂單需求穩健增溫 國巨8月營收創23個月新高 17:322020/09/07 財經 《業績-電腦設備》研華8月營收續雙降 Q3高檔修正 16:482020/09/07 財經 Audi推出RS6 Avant RS Tribute Edition 只有25輛，僅限美國販售 17:282020/09/07 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 度小月 雄獅大砍實體門市 年底前「一周關一家」 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 陸IC設計拚國產化 EDA是天險 - 產業財經 - 旺報 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 紅包沒了？ 年度運動會辦不辦 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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