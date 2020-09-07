友達永續基金會新竹攻城獅熱身賽將於10月17、18日開打，上周於新竹縣立體育館即創下近千人索票30分鐘秒殺的攻城獅狂潮，8日中午12點將開放1樓席位與場邊席售票，1樓席位票價為400元，場邊席位票價為1200元，皆採對號入座制。

2樓票券將於10日中午12點開放免費索票，採自由入座制。相關票券皆於拓元售票系統開放購買與索取，消費者需先註冊拓元售票系統會員才可進入系統點選。1張票可觀賞當日兩場比賽，兩場賽事中間將不進行清場，歡迎所有球迷進場應援，一起寫下攻城獅精彩的第一章！

除了熱身賽票務外，為營造攻城獅主場應援氛圍與專屬看球文化，新竹攻城獅已如火如荼地展開啦啦隊招募計劃，新球季攻城獅啦啦隊命名想法來自於希臘神話中代表女神含義的Muse，再取諧音結合「獅子」成為「Muse Girls(慕獅女孩)」。

Muse Girls招募計劃將於今日起至30日開放報名，凡是年滿18歲且熱愛舞蹈皆具備報名資格，歡迎敢show且熱愛籃球的女孩們踴躍挑戰！球團將經由內部篩選出60位進入第2階段公開徵選，未來球團也將安排Muse Girls參與後續啦啦隊培訓，期待Muse Girls未來能成為攻城獅主場的另一大「嬌」點。

(中時 )