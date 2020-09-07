綜藝大哥大張菲、「小哥」費玉清之姊恆述法師（藝名費貞綾）7日舉辦記者會說明債務現況，「出家30年來無所謂欠債風波，我一路過著閒雲野鶴的生活，我沒有賭博、交男友或是情感不順，一路投注在經典裡面」。她否認先前張菲傳為姊還2.5億，「我看他記錯了，他只給我2『意』，一個失意、一個回憶，叫我還俗，1人給我1億，他們經紀人都賺翻了，2億是沒有的事情」。

恆述法師表示，當初她為了解費玉清困境，賣了30幾年前敦化南路的房子，價值3、500萬，「現在應該值5000萬吧！我是菲哥、小哥原始經紀人，算是前人種了樹，後人笑呵呵，感謝後來經紀人接了我的棒，照顧2個弟弟，以經紀人來說，是否要給我一成？」她強調，「因為出家修行，我不在乎，如果按照比例，是否真的要給我一成？由他們的心吧！我又不是他媽。」

恆述法師曝現況。（吳維書攝）

恆述法師認為凡事都有因果，「嚴重來說，他（張菲）毀掉我的法師形象，說得不堪入耳，什麼帶著弟子出國，被他講成奢豪旅遊，我腦殘、白癡啊，凡是眾生辱罵我都是因果，我還沒還俗，這些人偷偷要背因果，都要割舌頭」。

怎麼定義目前姊弟關係，她笑回：「我剛剛說了，他大街上罵我，兩兄弟還把雷曼兄弟的損失算到我頭上，兄弟姊妹打斷骨頭筋還連著呢，這個感覺就跟謝金燕跟她父親一樣，我們姊弟只是母親肚子裡的房客，有聽過房客離開了，還這麼親密在一起？父死家遠，娘死家斷，我跟2個弟弟說千萬不能這樣」。

恆述法師最後喊話：「也許我上輩子欠他們，但我可是還清了，今後要走自己的路，你們退出養老，我要全方位復出！再沒有罣礙。以前避他們鋒頭，連老藝人喪禮都不敢去，就怕搶菲哥鋒頭，從今以後沒有這顧慮！」

(中時 )