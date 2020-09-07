每逢家中成員生日，除了基本的慶祝之外，最常聽到的祝福莫過於「生日快樂」了，但一句稀鬆平常的祝福，在日本人耳聽卻感到很色，究竟是怎麼回事呢？談話性綜藝節目《2分之一強》固定班底小百合透露，過去她曾收過台灣同學的卡片，只見上頭寫著「生日快樂」，讓她既疑惑又害羞，而事情的原因曝光後，引發在場一陣熱烈討論。

當集節目以「中文名稱太難懂，老外誤會超級冏」為主題，其中日本人小百合為固定班底。她回顧過去她曾在澳洲留學時，曾收過台灣同學給的生日卡片，只見裡頭斗大的四個字「生日快樂！Have a good day」，由於當時的中文程度還沒有很好，但「生日」的意思她懂，但「快樂」卻讓她疑惑許久。

她又說道「就是我今日生日，晚上做什麼關你屁事啊！他很色」。正當主持人也疑惑時，她解釋道「快樂在日本即有男女發生性關係後，高潮之意」；而日本人在翻譯中文「生日快樂」時，則會用「生日恭喜或是祝賀」之詞。

小百合上節目提及台灣人愛說生日快樂，但快樂的詞在日本人眼中卻有另外一層的意思，於是她解釋完後，卻讓在場其他來賓嗨翻。（圖／翻攝自二分之一強YouTube）

一說完，不僅主持人，甚至是來賓都為這文化差異笑了，而主持人更直白的問她「所以妳認為對方跟妳說生日快樂，是要妳生日高潮的意思嗎」？小白合笑說，像是情人節「快樂」她也可以理解，但為何連端午節都要「快樂」？主持人連忙反擊說「為何不行，端午節都可以『立蛋』」了，笑翻眾人。

(中時新聞網)