沃旭委由星能公司負責「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」陸上變電站統包工程，為本土供應鏈創造商機。（圖：沃旭能源提供）

政府離岸風電第三階段區塊開發規則擬訂中，預期將會有更多國產化項目納入，風電商扶植本地供應商程度將是評鑑關鍵。離岸風電龍頭沃旭在大彰化東南及西南第一階段風場，正攜手本土商落實在地化承諾，包括陸上變電站、風場運維中心、第一艘台灣籍運維作業船、提供產業發展輔導基金等，以建構本地風電產業供應鏈。

國際大廠蘋果、Google、微軟等要求旗下供應鏈購買綠電，帶動再生能源強烈需求。晶圓龍頭台積電日前購買1.2GW綠電，其中920MW就是向沃旭採購。

目前沃旭大彰化離岸風場通過遴選與競標共取得1.82GW併網容量，大彰化東南及西南第一階段離岸風場正在如火如荼趕工中，陸上變電站及陸域輸電系統土木工程由台灣汽電子公司星能負責，合約金額超過70億台幣。

估計陸上變電站建造期間，連同下游供應商在內預計創造超過800個直接與間接工作機會。此外，星能也向許多台灣供應商採購陸上變電站所需零組件與服務，包含彰化本地公司。

除了風場建造期間所創造的商機與就業機會，未來風場完工後進入至少25年的運維期，預估至少有1,000個本地直接和間接的工作機會產生，大多數的工作機會將會從既有的產業價值鏈產生。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示：「沃旭能源深信，與在地夥伴建立緊密合作是離岸風場工程如期如質完工的關鍵。」

因此除陸上變電站，沃旭同時租用台灣港務公司台中港的碼頭暨後線土地，推動「大彰化離岸風場」建造工程，並投資興建大彰化離岸風場運維中心，預計於2022年完工啟用。另外沃旭與台灣大三商航運簽訂15年船舶租約，為大彰化離岸風場打造全球第一艘台灣籍運維作業船(SOV) 。

除直接與本土供應商合作，沃旭還同時啟動「離岸風電供應商輔導基金」，規模新台幣6000萬元，要達成培育本土離岸風電專業人才與推動離岸風電技術本土化兩大目標，最終強化本地風電產業供應鏈。

汪欣潔總經理指出，正全力扶植大彰化離岸東南及西南風場工程的一級供應商，加速學習曲線。對於有意加入離岸風電產業鏈下游的本地企業，沃旭輔導基金能額外提供專業與資源，協助他們成功跨入離岸風電產業。

人才培訓上，沃旭也逐一落實在地化承諾，在彰化啟動離岸風電人才培育系列計畫，包括與大葉大學合作推動離岸風電學徒計畫、提供豐富風場經驗的專家到各大學院校擔任客座講師。為了能將沃旭風場運維的成功經驗完整紮根，沃旭不只派遣專家團隊與大葉緊密互動，更額外出資，從歐洲引進一座教學用機艙，設置於大葉大學工學院的實習工廠，培育未在地運維種子人才。

(中時 )