元富證券「智能行動選股APP」勇奪第20屆金峰獎「十大傑出商品」。元富證券電子商務部資深協理郭志聰指出，該APP自推出以來佳評如潮，且捷報頻傳，2019年通過智慧財產局頒予兩項新型專利證書，同年獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」與中華民國證券暨期貨金彝獎「傑出金融創新獎」等。

目前台股有1,700檔以上的股票標的，投資人常摸不著頭緒該如何擇股，元富深刻體會投資人痛點，獨家開發「智能行動選股APP」，充分運用Fintech AI技術及大數據分析，結合元富投顧精心研究的選股模型及研究報告資訊，投資人可短時間隨時隨地篩選出標的，更有效掌握股市脈動，增加獲利機會。

元富「智能行動選股APP」有四大特點：（1）「八方選股，秒速完成」，八方選股操作介面淺顯易懂，適合投資新手；（2）「DIY結合組組樂，自組選股」，提供投資人自行組合選股策略，打造股市老手選股專區。

（3）「掌握關鍵籌碼趨勢」，個股分析提供主力大戶近期關鍵券商布局市況，掌握籌碼動向；（4）「完整股票健診功能」，提供庫存、自選及個股的股票健診及決策功能，方便投資人檢視個股體質，決定汰弱留強或加碼進場。目前「智能行動選股APP」提供5日免費試用期，投資人可逕自下載使用。

(工商 )