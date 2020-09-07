房地產「代銷天王」海悅國際（2348）7日公布8月合併營收為3.63億元，年增率217.93％，續創單月歷史新高。累計1~8月合併營收19.61億元，與去年同期相較成長182.57％。

海悅國際表示，8月合併營收繼上月後續創單月歷史新高，主要成長動能為，全台代銷建案持續火熱銷售，包含台北《文德好境》；新北《土城日月光》、《宏普中央公園》、《大同莊園2期》；桃園《竹城A7甲子園》、《禾悅花園》、《麗晶花園廣場》。

中台灣方面，還有台中《皇普莊園》、《鉅陞敦富花園》；南台灣則有台南《聯上康橋》，以及高雄《美術白天鵝》、《隆大愛上城》等，熱銷建案持續開出紅盤，推升8月合併營收雙增，更激勵前8月合併營收達19.61億元，年增率達182.57％，已超過去年全年。

展望全年，海悅表示，去年進軍全台代銷市場，今年合併營收受惠北北桃買氣穩健，中南部房市買氣火熱下，憑藉大數據分析，規劃適合自住市場的產品，精準行銷堆疊營收成長，下半年陸續進場銷售，全年營運展望優於預期。

(工商 )