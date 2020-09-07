女團「PER6IX」2020上半年出道並發行首張單曲《We’re PER6IX》，今秋第二彈乘勝追擊，時隔不到半年將於16日推出迷你專輯《頑美Naughty Beauty》，六位團員馬瑋伶、李紫嫣、林采婕、申力安、王加瑄、彭名慧平均年齡18歲，每個人都發揮各自的自媒體功力，在個人社群平台發文用心經營，官方的YT頻道也持續更新影片，亮眼外型及活力滿溢的個性引起社群平台熱烈討論。

這次迷你專輯的主視覺造型，不同於上張單曲的多彩繽紛，改用單色系劃分六位女孩同中求異的精緻質地，潮流不敗的灰階制服「學霸款」，也符合老闆陳子鴻對六位女孩的期待：「希望PER6IX的演藝事業跟學業都能兼顧好，要成為一名偶像更要成為粉絲追隨的模範！」這次頭髮造型，團員申力安嘗試了她人生首度的染髮初體驗，力安表示一開始聽到髮型師說新專輯的造型她要染髮覺得很新鮮，還想說可能是淺的咖啡色之類比較大眾的顏色，萬萬沒想到是挑染綠色，超級前衛的髮色，讓她直尖叫超酷！

另一位成員王加瑄則是將原來的咖啡色染深，並加入些許銀色的挑染，身旁的同學反而稱讚她看起來更溫柔，讓加瑄感到太神奇。紫嫣則是希望有朝一日的新造型能嘗試看看將頭髮染成跟她同名的紫色，不斷跟一旁的工作人員許願！彭名慧這次更將多年沒動過的瀏海剪成妹妹頭讓她直呼不習慣，她提到過去剪過齊瀏海的經驗都十分悲劇，幸好這次發片的「變髮」十分成功，也讓自己慢慢習慣瀏海的存在。

PER6IX乘勝追擊本月推出迷你專輯。（喜歡音樂提供）

(中時 )