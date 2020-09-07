網紅「潔哥」李秉潔除了擁有D罩杯的好身材，直率性格更是受到網友歡迎，被封為「鄉民女神」，8月底剛生下女兒「一發」的她，目前身體仍在調養中，不過昨天卻在臉書發文：「誰來阻止岳妹這個傻爸爸」，原因曝光後讓網友全都笑翻。

潔哥表示老公岳妹在月子中心時，發現裡頭的嬰兒推車相當實用，居然訂製一個一模一樣的，讓女兒在家裡也能用到，讓潔哥相當傻眼，畢竟要用也用不到幾個月，接著在臉書PO出老公深情望著女兒的照片，似乎眼中只剩女兒存在，讓她不禁感嘆：「有女兒後，他把2014年電玩美少女排行榜第一名，2020年辣人妻潔哥拋之屁股後惹」，還不忘開玩笑表示：「心真的好累」。

對此網友紛紛留言：「那個大概2個月就睡不下了，千萬別浪費錢」、「潔哥，妳整個輸給一發了，從沒看過岳妹給妳訂做什麼耶」、「前世情人KO今世情人，妳之後就看不到一發的車尾燈了，遠遠被甩在後頭」。

升格新手媽媽的她，日前才因為女兒血型鬧了笑話，跟老公血型都是A型的她，發現女兒血型竟被登記是O型，嚇得急忙澄清沒給老公戴綠帽，後來才知道新生兒受到媽媽抗體影響，血型結果可能不準，才知道是虛驚一場。

(中時新聞網)