見證美國協防台灣和亞洲歷史的台中清水「大楊原美軍油庫設施」，因主體建物經年累月風吹日曬出現損害，台中市府推動修復及再利用計畫，爭取中央補助款，投入774萬元推動修復工程，7日終於開工，預計明年2月完工，未來將成為海線文化觀光新亮點。

見證當年美越戰爭的清水大楊油庫，經風災不斷摧殘，毀損一年比一年嚴重。（陳淑娥攝）

見證當年美越戰爭的清水大楊油庫，經風災不斷摧殘，毀損一年比一年嚴重。（陳淑娥攝）

文化局長張大春表示，為保存及維護文化資產，2019年獲文化部文化資產局核定補助387萬元，加上市府編列387萬元，合計774萬元進行修復工程，將以現有狀態進行加固，以殘跡保存概念執行，避免損壞部分再度遭受天然災害而擴大，除進行結構安全及使用安全二大方面整修外，同時以殘跡保存方式紀錄歷史軌跡，延續文化資產價值。

立法院副院長蔡其昌直言，大楊油庫整建速度太慢了！他在擔任立委到副院長期間曾多次會勘，今天總算動工了，文資單位預算相當吃緊，因台灣歷史建物與古蹟要保存者非常多，這次能夠有一個起步，總比原封不動好。

蔡其昌說，大楊油庫興建至今已逾50年，若只是做基本修護實在可惜，當時透過地方人士共同發起募款保留，公益性與市民參與程度很高，更是從50年代的美越戰爭期間一個重要的歷史建物留存，見證了台灣軍事發展史。

市議員王立任表示，大楊油庫命運坎坷，20年前由文化資產朋友出資買下後，後來進行簡易修復，周邊也有了綠美化等設施，今天是一個開始，希望能將這裡打造具有文化生活品質的地方。

文化局指出，大楊油庫設施位於大楊國小旁，美越戰爭爆發後，當時位於美越兩國地理位置中間的台灣，成為美國攻打越南的中繼站，美軍進駐清泉崗，55年為供美軍用油，美國空軍自高美海域鋪設油管、加壓站等設施，並興建大楊油庫，見證歷史演變。

大楊油庫初建時原有7座油槽，總面積佔地約16公頃，因大楊國小於2000年遷校於現址，校地為大楊油庫用地，當時為供建校，軍方拆除2座油槽，另因清泉崗土地將歸還國防部，軍方再於同年以廢鐵標售、拆除其餘油槽，經牛罵頭文化協進會與地方人士極力爭取及募款，集資60萬元買下現存的1座油庫，並於2018年1月12日捐贈市府，極具文化資產保存運動的歷史意義。

(中時 )