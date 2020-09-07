不動產代銷業者海悅(2348)8月合併營收為3.63億元，年增率217.93％，續創單月歷史新高，前8月合併營收19.61億元，年成長182.57％。

海悅表示，8月合併營收繼上月後續創單月歷史新高，主要成長動能為，全台代銷建案持續火熱銷售，包含台北文德好境；新北土城日月光、宏普中央公園、大同莊園2期；桃園竹城A7甲子園、禾悅花園、桃園市麗晶花園廣場；台中皇普莊園、鉅陞敦富花園；台南聯上康橋以及高雄美術白天鵝、隆大愛上城等熱銷建案持續開出紅盤，推升8月合併營收雙增，帶動前8月合併營收達19.61億元，年增率達182.57％，已超過去年全年。

展望全年，海悅自去年進軍全台代銷市場，今年合併營收受惠北北桃買氣穩健，中南部房市買氣火熱下，憑藉大數據分析，規劃適合自住市場的產品，精準行銷堆疊營收成長，下半年陸續進場銷售的建案將有台北市敦南御所、宏璟帝璟苑、川騰仰士林、台大公館、新北市合環新店案、新潤心城、新潤莫內花園、新竹竹科匯、台南市達麗國家強棒以及高雄市和陸寓邸等建案，以期全台建案買氣穩健，全年營運展望優於預期。

(時報資訊)